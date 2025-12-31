I kamen bi zaplakao!
Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Mikija Dudića, a prvo su se pojavili Zlata Petrović i Hasan Dudić.
- Ljubi te majka, grlim te, presrećna sam i preponosna sam na tebe. Vidim da te mnogi drugari vole i drugarice, a ja svima čestitam novu godinu. Poseban pozdrav za mog Miću i naravno, za moju drugaricu Zoku - rekla je Zlata Petrović.
- Dragi sine, mnogo sam te poželeo. Tvoj tata je na tebe ponosan, ti si moja duša i moj život.
Nakon majke i oca, Mikiju su se obratili ćerka i sin, koji su mu poželeli srećne praznike.
Jovan Pejić Peja, takođe je, čestitao svom bratu praznike.
- Želimo ti srećnu novu godinu, uživam, gledam tvog sina, šampiona budućeg. Najbolji si, kao i uvek. Brate moj, najbitnija stvar, da ti bude lagano i da uživaš - rekao je Peja.
- Ćao Miki, srećna nova godina. Nema povlačenja, samo jako - rekla je Ena.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić