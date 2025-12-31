Emotivni kadrovi porodice Mikija Dudića! Zlata i Hasan mu se zajedno obratili, umalo zaplakao kad je ugledao decu, pa su mu savete udelili Ena i Peja (VIDEO)

I kamen bi zaplakao!

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Mikija Dudića, a prvo su se pojavili Zlata Petrović i Hasan Dudić.

- Ljubi te majka, grlim te, presrećna sam i preponosna sam na tebe. Vidim da te mnogi drugari vole i drugarice, a ja svima čestitam novu godinu. Poseban pozdrav za mog Miću i naravno, za moju drugaricu Zoku - rekla je Zlata Petrović.

- Dragi sine, mnogo sam te poželeo. Tvoj tata je na tebe ponosan, ti si moja duša i moj život.

Nakon majke i oca, Mikiju su se obratili ćerka i sin, koji su mu poželeli srećne praznike.

Jovan Pejić Peja, takođe je, čestitao svom bratu praznike.

- Želimo ti srećnu novu godinu, uživam, gledam tvog sina, šampiona budućeg. Najbolji si, kao i uvek. Brate moj, najbitnija stvar, da ti bude lagano i da uživaš - rekao je Peja.

- Ćao Miki, srećna nova godina. Nema povlačenja, samo jako - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić