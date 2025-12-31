AKTUELNO

Shvatio da je sve u najboljem redu! Čestitke Bori Santani nisu izostale, a posebno se obradovao NJOJ (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Presrećan!

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Boru Santanu, a na početku su mu se obratili prijatelji.

Foto: TV Pink Printscreen

U daljem toku čestitke, nizale su se poruke podrške i čestitki praznika od strane njegovih prijatelja.

Foto: TV Pink Printscreen

Bora je skočio od sreće, s osmehom na licu, kada je na ekranu ugledao svog psa, Foksi.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon niza čestitki od prijatelja, Bori se obratila i naša poznata pevačica Milica Jokić.

- Puno zdravlja, sreće i uspeha ti želim u ovoj 2026. godini - rekla je Milica Jokić.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

