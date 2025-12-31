AKTUELNO

Zadruga

Haosu staje na put! Sara se umalo rasplakala, majka joj uputila emotivne reči (VIDEO)

Šok za nju!

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Saru Stojanović, a njoj se obratila mama.

- Mamina malena. Nedostaješ mi previše. Prazna mi je kuća bez tebe, volim te najviše na svetu. Sve je okej, baka ti šalje puno pozdrava. Za nas si ti najlepša i najbolja devojka na svetu i nikad ne dozvoli da te ubede u suprotno. Ti tako mala, snažnija si i jača od većine tih velikih u kući. Ti tako mala, vrediš više od onih koji te vređaju i omalovažavaju - rekla je Sarina majka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

