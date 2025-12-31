Videla majku i uhvatila se za glavu! Milosava potrešena prizorom, Aleksandra joj otvorila oči (VIDEO)

Nije mogla da veruje šta vidi!

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Milosavu Pravilović, a njoj se obratila njena majka.

Nakon ovog obraćanja, njoj se obratila i ćerka Aleksandra Nikolić.

- Želim ti sve najlepše! Sve je u redu, ne brini, baba je odlično. Nemoj da piješ energetska pića, naštetićeš zdravlju. Iskusna si žena, sve znaš, ne dozvoli da te svako zaj*bava - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić