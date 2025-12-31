AKTUELNO

Zadruga

Videla majku i uhvatila se za glavu! Milosava potrešena prizorom, Aleksandra joj otvorila oči (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mogla da veruje šta vidi!

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Milosavu Pravilović, a njoj se obratila njena majka.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovog obraćanja, njoj se obratila i ćerka Aleksandra Nikolić.

- Želim ti sve najlepše! Sve je u redu, ne brini, baba je odlično. Nemoj da piješ energetska pića, naštetićeš zdravlju. Iskusna si žena, sve znaš, ne dozvoli da te svako zaj*bava - rekla je Aleksandra.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

OTVORILA VRATA I ŠOKIRALA SE! Maji Marinković nepoznata osoba ostavila kovertu ispred stana, na njoj pisalo SAMO OVO (FOTO)

Zadruga

Hit reakcija mama Džehve! Saznala da Ana Nikolić ima menstruaciju nakon promene pola, vilica joj pala do poda! (VIDEO)

Zadruga

ZAORIO SE GARDEROBER! Džehva doživela pomračenje kada je videla stanje u kući, pa zaurlala: Je l' treba stalno da vas prozivam?! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Doživela ŠOK! Jovana ugledala da NEMA glasova, Viki pokušala da je digne iz pepela! (VIDEO)

Domaći

Ona je mlada Zlata Petrović! Andrea (20) digla studio na noge, Karleuša priznala: Gde si našla ovu moju pesmu, snimila sam je pre 28 godina (VIDEO)

Domaći

Nagli prekid programa uživo! Za Bojanu Lazić stigao buket cveća, svi se pitaju ko je obradovao voditeljku (FOTO)