Najteže mi je nespavanje, ali sam ponosna na sebe: Marijana Zonjić slavi prvu novu godinu s ćerkom Aleksijom, za Pink.rs sumirala 2025. godinu i priznala: Ista je otac, ali... (FOTO)

Kako polako ispraćamo 2025. godinu i dočekujemo novu, 2026., ovu koja je polako na izmaku, sumirali smo zajedno sa pevačicom i bivšom zadrugarkom Marijanom Zonjić.

Marijana je, naime, pre nešto više od mesec dana postala majka i na svet je donela ćerkicu Aleksiju, a ujedno je i tokom trudnoće verena, a sada je za naš portal sumirala 2025. godinu, te ne krije sreću.

Prva Nova godina sa naslednicom Aleksijom, kakvi ti se osećaji bude, kako ćete provesti novogodišnju noć?

- Prva Nova godina sa mojom lepoticom, nešto najposebnije do sada, nisam mogla da verujem da ću ovo doživeti. Nas troje i Nova godina, prelepo! Pošto je ona još malena, za Novu godinu imaće 41 dan tek, proslavićemo je u okviru porodice, svi zajedno u Crnoj Gori sa decom od moje braće i sestre. Porodična atmosfera.

Kako si se snašla u ulozi majke? Šta ti najteže, a šta najlakše pada, a kako se tvoj partner snašao u ulozi oca?

- Iskreno, preponosna sam na sebe i svog verenika kako smo se snašli u ovoj ulozi. Plašila sam se da neću umeti, da će mi trebati mnogo vremena da naučim, da ću upasti u postporođajnu depresiju itd... Ali sve je u savršenom redu, mislim da se sjajno snalazim u toj ulozi, a to potvrđuju i svi oko mene. Najteže u celoj ovoj priči mi je nespavanje, jer ja sam neko ko je pre ovoga spavao do 3/4 popodne i ujutru u isto vreme išao na spavanje. Sada, ako spojim par sati, presrećna sam. Ali moj verenik i ja čuvamo bebu na smene i pomažemo jedno drugom koliko možemo.

Kakvi su ti planovi za 2026. godinu, šta si zacrtala sebi?

- Za 2026. sam zacrtala sebi da mi Aleksija bude živa i zdrava i da sa mamom zajedno ide na snimanje pesama i spotova, da putujemo koliko god budemo mogli, već planiramo neke prelepe destinacije za koji mesec i da se ove godine odmorimo i uživamo što više.

Šta ćeš poželeti kada otkuca ponoć?

- Imam mnogo želja, ali toliko sam prezahvalna na svemu što imam. Mnogo bitnih želja mi se ostvarilo, koje neko ne doživi za ceo život, ali eto, da kažem nešto što bih volela jeste da ove godine ubodem dobru, dobru pesmu i da su svi koje volim živi i zdravi.

Koliko se promenila vaša svakodnevnica otkako je Aleksija došla na svet? Na koga ti više liči?

- Ceo život mi se promenio od kako je moja Aleksija došla na svet, sav fokus je na nju i njene potrebe, da skroz zaboravimo na sebe. Ali to je normalno u početku. Aleksija je ista otac, kako kaže većina, ali ja uvek vidim minijaturu sebe.

Autor: Nikola Žugić