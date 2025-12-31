Doživeo olakšanje: Milan Stojičković nakon afere sa trudnom verenicom dobio podršku od brata, a evo da li je porodica stala uz njega (VIDEO)

Nije mu bilo lako!
Došao je trenutak koji su učesnici ''Elite 9'' i gledaoci s nestrpljenjem čekali. Njihovi najmiljiji danas ulaze u Belu kuću, kako bi im pred Novu godinu poželeli želje, ali i sa njima porazgovarali o dosadašnjem učešću i sumirali utiske.
Naredni koja je ugledao svoju porodicu bilp je Milan Stojićković. Njemu su u posetu došli brat i sestra.
- Nemaš šta da brineš, svi te pozdravljaju. Samo se drži čoveče, super si. Provedi lepo praznike sad! Nismo stigli da pošaljemo, svi smo imali temperaturu - rekao je Milanov brat.
- Pričaj šta si ti rekao za slučaj - rekao je voditelj.
- Devojka je izmislila sve. Ti si me oduševio kako si izdržao sve. Milan voli da spava i jede i sve, ne znam kako uspevaš. Ja sam idem za Ml da vidim dete. Boris i Deki su te puno pozdravili. Znaš da Boris i Deki neće kamere. Svi su te pozdravili, usijao mi se telefon - rekao je Milanov brat.
- Hoću sve žive da pozdraviš - rekao je Milan.
Autor: A.Anđić