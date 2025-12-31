AKTUELNO

Slušaj me ti veštice, moje dete nećeš dirati! Hana doživela pomračenje, pa se obračunala sa Groficom, njena mama zapušila usta svim dušmanima (VIDEO)

Žestoko!

Došao je trenutak koji su učesnici ''Elite 9'' i gledaoci s nestrpljenjem čekali. Njihovi najmiljiji danas ulaze u Belu kuću, kako bi im pred Novu godinu poželeli želje, ali i sa njima porazgovarali o dosadašnjem učešću i sumirali utiske.

Naredna koja je ugledala svoju porodicu bila je Hana Duvnjak. Njoj su u posetu došle majka i ćerka.

Nerio Ružanji i Hana su odmah pritrčali u zagrljaj.

- Svi su vas puno pozdravili. Ne pravite dete drugo ni slučajno. Došla sam decu da vidim, njih ne bih komentarisala. Sve se videlo kad su došli Asminovi. Suvišan je svaki komentar! Nemam joj se šta javljati. Opet me optužila da sam došla drogirana ovde. Bila sam u štiklama pa sam zapela, a gospođa je bila u ravnom pa je zapela. Svi vas puno pozdravljaju. Baka Nada i deda su vas pozdravili. Napolju je drama, svi pljuju. Od dotične gospođe ide da se meni šalje novac za drugu, Sita te pljuje. Govori da je našla Ariju sa dadiljom, a da sam se ja išla drogirati, ma to ne bi pas sa maslom pojeo. Baka Nada je ljuta kao ris. Šta imaš ti sa tim kad Asmin kaže da sam narkomanka, a nije me u životu video. Arija je zaostala, pa kao ne zna pričati - rekla je Jelena.

Majka Aneli Ahmić i baba Nerija Ružanjija prišla je Neriovoj i Haninoj ćerki, nakon čega je nastao haos.

- Slušaj me ti veštice, moje dete dirati nećeš! Skloni mi se od deteta, sad je rekla da ne zna pričati - skočila je Hana.

- Što lažeš? Kobilo jedna - skočila je Jelena.

- Dobro izgledaš - rekao je Asmin.

- Je l' ti ličim na narkomanku? - pitala je Jelena.

- Ne - rekao je Asmin.

- Hana ne reaguje na deranje. Kad neko krene da se dere, ona zablokira - rekla je Jelena.

Autor: A.Anđić

