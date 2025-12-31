AKTUELNO

Zadruga

Zaljubio se Bora Santana: Želi da smuva tetku ovog takmičara, evo da li će uspeti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Ipak mu ne polazi za rukom ljubavni život!

Bora Santana prišao je Viktoru Gagiću i tom prilikom ga zamolio da mu nabaci tetku čim izađu u spoljni svet, ali mu je čini se Viktor srušio snove priznanjem da mu je tetka zauzeta.

- Moraš tetku da mi središ - rekao je Bora.

- Beži bre - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' ima muža? - upitao je Bora.

- Da, rekao sam ti - rekao je Viktor.

- Pazi, ona (Mina) je moja sestra i moraš da je paziš i čuvaš - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno, sad je ja čuvam - rekao je Viktor.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Autor: N.Panić

