Zaljubio se Bora Santana: Želi da smuva tetku ovog takmičara, evo da li će uspeti! (VIDEO)

Ipak mu ne polazi za rukom ljubavni život!
Bora Santana prišao je Viktoru Gagiću i tom prilikom ga zamolio da mu nabaci tetku čim izađu u spoljni svet, ali mu je čini se Viktor srušio snove priznanjem da mu je tetka zauzeta.
- Moraš tetku da mi središ - rekao je Bora.
- Beži bre - rekao je Viktor.
- Je l' ima muža? - upitao je Bora.
- Da, rekao sam ti - rekao je Viktor.
- Pazi, ona (Mina) je moja sestra i moraš da je paziš i čuvaš - rekao je Bora.
- Naravno, sad je ja čuvam - rekao je Viktor.
Autor: N.Panić