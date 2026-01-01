Zakopali ratne sekire: Bora, Anita i Luka sklopili primirje! (VIDEO)

Teške reči pale u vodu!

Bora Santana odlučio je da zakopa ratne sekire sa ljudima sa kojima nije u dobrom odnosu, pa je prišao Aniti Stanojlović i Luki Vujoviću kako bi se pomirio sa njima.

- Treba da pričaš sa ljudima. Ja nisam zaljubljen u tebe - rekao je Bora.

- Može da priča sa tobom - rekao je Luka.

- Ona neće. Ja tebi ne želim zlo, drago mi je da ti je majka danas rekla sve što bih ti ja rekao. Ona je lepa devojka, ali nisam u nju zaljubljen, Boga mi. Ja jesam preterao. Mi nismo u svađi da ona bude tako zvanična, pa ne bih te grlio i ljubio. Meni je krivo najviše zbog tvog ćaleta - pričao je Santana.

Autor: A. Nikolić