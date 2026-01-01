Kao da sutra ne postoji: Đukić i Maja ne mogu da se obuzdaju, pljušte nikad strastveniji poljupci! (VIDEO)

Poludeli jedno za drugim!

Filip Đukić i Maja Marinković nisu mogli da odole jedno drugom već su se sve vreme strastveno ljubili, a Uroš Stanić im je čuvao stražu i terao takmičare koji bi naišli.

- Joj šta ti meni radiš, ti ćeš mene da ukanališ - rekla je Maja, a potom nastavila da se ljubi s Filipom.

- Ajde da spavamo - rekao je Filip.

- Mene kanaliti nećeš, godinama me poznaješ. Vidiš li šta sam ja doživela? - upitala je Maja.

- Doživela si ljubav, ljubi se još malo - rekao je Uroš.

- Uroše, on je pijan - rekla je Maja.

- Nije pijan, otreznio sam ga. Bude li zakazao, ljubim ga u usta da se ponovo otrezni - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić