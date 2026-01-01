AKTUELNO

Kao da sutra ne postoji: Đukić i Maja ne mogu da se obuzdaju, pljušte nikad strastveniji poljupci! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poludeli jedno za drugim!

Filip Đukić i Maja Marinković nisu mogli da odole jedno drugom već su se sve vreme strastveno ljubili, a Uroš Stanić im je čuvao stražu i terao takmičare koji bi naišli.

- Joj šta ti meni radiš, ti ćeš mene da ukanališ - rekla je Maja, a potom nastavila da se ljubi s Filipom.

Uhvatio si se za trofaznu struju: Maja najavila Filipu haos, sa njom neće moći kao sa utorak devojkama! (VIDEO)

- Ajde da spavamo - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene kanaliti nećeš, godinama me poznaješ. Vidiš li šta sam ja doživela? - upitala je Maja.

Svi mi prilaze i govore da su voleli moju majku: Karleuša prekinula žurku i priznala koliko bi Divna bila srećna zbog nje večeras! (VIDEO)

- Doživela si ljubav, ljubi se još malo - rekao je Uroš.

- Uroše, on je pijan - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije pijan, otreznio sam ga. Bude li zakazao, ljubim ga u usta da se ponovo otrezni - rekao je Uroš.

Samo što ga ne strefi strčani udar: Takmičar Elite jedva preživeo Karleušin vreli ples, kao maca ide oko njega! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

