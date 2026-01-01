Taki će biti iznenađen ujutru: Bora ostao šokiran prizorom Maje i Đukića, dovukao Aneli u rehab i napravili cirkus u sitne sate! (VIDEO)

Teraju cirkus!

Bora Santana došao je do rehaba po Zoricu Marković, ali se šokirao kada je u njenom krevetu ugledao Filipa Đukića i Maju Marinković koje je odmah krenuo da psuje zbog Takija.

- Zorice, a vi ste? Pa da, dao Taki zeleno svetlo i odmah - rekao je Bora.

- Aneli, ti si kriva za ovo - rekla je Maja.

- Naravno, ja samo spojim ono što je suđeno - rekla je Aneli.

- Zamisli, mene napada Taki da sam kriv, a Đukić se pravi lud - rekao je Bora.

- Odmah ujutru mora da ozvaniči vezu - rekla je Aneli.

- Slušajte me, sutra morate da ozvaničite vezu da ne bi naribali kod Takija - rekao je Bora.

- Naravno, ne bude li se sećao ovih stvari videće - rekla je Maja.

- Zamisli, mene Taki pljuje po Pink.rs, a Maja se smeje u facu i pravi se luda - rekao je Bora.

- Taki će biti iznenađen ujutru. Filipe hoćeš ozvaničiti vezu? - upitala je Aneli.

- Hoću - rekao je Filip.

- Ne budeš li ozvaničio vezu, naj*baćeš kod Takija. Verujem u vas - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić