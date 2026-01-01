Život postoji van rijalitija: Tamara prekorila Anitu, Anđela priznala: Upozorila te je juče na nešto... (VIDEO)

Iskrena prema njoj!

Voditelj Darko Tanasijević poželeo je srećnu novu godinu i Aniti Stanojlović, koja se izgrlila sa Anđelom Đuričić, koja je prokomentarisala njenu vezu sa Lukom Vujovićem.

- Dobri su, slatki su - rekla je Anđela.

- Nadam se da ti se dopadaju pokloni, često se uhvatim za telefon da te pozovem, pa se setim da je to nemoguće. Borim se sa problemima, ne pratim sve, samo kada mi pošalju klipove. Znala sam da će ovo biti teško. Tvoj rijaliti je unutra, moj napolju. Ja sam stala uz tebe, volim te, ali se ponekad pitam šta se desilo sa tobom i gde su nestala obećanja koja si mi dala pre ulaska. Budi malo jača, hrabrija i rečitija. Obe babe kažu da Aleksej pati za tobom. Hteo je da ostane u Beogradu sto dana, ljut je što mu stvari nisu u plakaru, majka i brat ne žele ništa da ti poruče, znaš i sama zašto. Pozdravi Luku, imate moju podršku, ali život postoji i van rijalitija - napisala je Tamara u čestitki.

- Što se tiče majke i braće, naš dogovor je da se ne oglašavaju - rekla je Anita.

- Neke stvari moraš da pripaziš, drugarica ti kaže da je to gore od nečega, ovo ti je dobronameran savet, malo samo pripazi - rekla je Anđela.

Autor: Nikola Žugić