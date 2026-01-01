AKTUELNO

Zadruga

Život postoji van rijalitija: Tamara prekorila Anitu, Anđela priznala: Upozorila te je juče na nešto... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskrena prema njoj!

Voditelj Darko Tanasijević poželeo je srećnu novu godinu i Aniti Stanojlović, koja se izgrlila sa Anđelom Đuričić, koja je prokomentarisala njenu vezu sa Lukom Vujovićem.

- Dobri su, slatki su - rekla je Anđela.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nadam se da ti se dopadaju pokloni, često se uhvatim za telefon da te pozovem, pa se setim da je to nemoguće. Borim se sa problemima, ne pratim sve, samo kada mi pošalju klipove. Znala sam da će ovo biti teško. Tvoj rijaliti je unutra, moj napolju. Ja sam stala uz tebe, volim te, ali se ponekad pitam šta se desilo sa tobom i gde su nestala obećanja koja si mi dala pre ulaska. Budi malo jača, hrabrija i rečitija. Obe babe kažu da Aleksej pati za tobom. Hteo je da ostane u Beogradu sto dana, ljut je što mu stvari nisu u plakaru, majka i brat ne žele ništa da ti poruče, znaš i sama zašto. Pozdravi Luku, imate moju podršku, ali život postoji i van rijalitija - napisala je Tamara u čestitki.

- Što se tiče majke i braće, naš dogovor je da se ne oglašavaju - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neke stvari moraš da pripaziš, drugarica ti kaže da je to gore od nečega, ovo ti je dobronameran savet, malo samo pripazi - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Farma

Jedva je smirila: Uplakana Andrea razočarana u Ognjenovo ponašanje, Elena joj se našla i dala joj savet zlata vredan (VIDEO)

Zadruga

PODIGLA JE IZ ''PONORA''! Ivanova Jelena se osamila sa Miljanom, dala joj VETAR U LEĐA da nastavi da se bori za svoje dete, pa joj sasula sve u lice:

Zadruga

'REKLA SAM JOJ SVE!' Jovana prenela Milici da je otkrila Aneli detalje odnosa s Janjušem, Veličkovićeva je posavetovala da ih se KLONI! (VIDEO)

Domaći

10 puta sam namazanija od tebe: Anđela upozorila Gastoza na ljude oko njega, smatra da je ušao naivan u Elitu (VIDEO)

Zadruga

I sa njim sklopila primirje! Đukić odvojio Aneli, pa joj sasuo sve u lice: Znam ga 30 godina, on te VOLI! (VIDEO)

Domaći

Plače kao kiša! Aneli roni gorke suze, Alibaba pokušava da je izdigne iz svega: Nora je deo tebe i deo mene, a to mi je najvažnije (VIDEO)