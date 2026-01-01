BUKTI RAT: Ivanova netrpeljivost prema Anđeli KIPTI na sve strane, jedva dočekao da je pecne: MISLIM DA NIJE SA GASTOZOM, NE DELUJE SREĆNO! (VIDEO)

Netrpeljivost raste!
Naredni koji je pročitao čestitke od svojih najdražih bio je Ivan Marinković.
- Mislim da Anđelica i Gatoz nisu zajedno. Ona ne deluje srećno - rekao je Ivan.
- Srećna Nova godina, to je jedino što Ivan od mene može da dobije - kazala je Anđela.
- Prvi put vidim da Deda Mraz ne priča ni sa kim, iskreno. Anđela se ponaša kao iz odžaka da je izašla - rekao je Ivan.
- Sve najbolje ti želim u Novoj godini, iskreno. Puno sreće, ljubavi i zdravlja - glasila je čestitka od Nemanje Gačića.
Naredni su svoje čestitke pročitali Nerio Ružanji i Hana Duvnjak.
- Budi nam dobar. Sve sam ti pričala...a nisi mi verovao. Sad si ti na redu, ulepšaj Hani i sebi život. Poseban pozdrav Maji i Janjušu - glasila je čestitka Neriove bake.
- Hana draga, sve najbolje ti želim, kako tebi, tako i Neriu. Želim vam sve najbolje - glasila je čestitka Hanine majke.
Autor: S.Z.