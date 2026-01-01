Neke borbe se dobijaju tako što se jednostavno izmakneš: Stanija u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs otvoreno o javnim sukobima sa Asminovim ocem, progovorila i o Maji, a evo šta je u 2026. poželela sebi (FOTO)

Stanija Dobrojević sumirala je sa nama proteklu godinu, a onda progovorila o lekcijama i važnim planovima za tekuću 2026. godinu.

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević u velikom novogodišnjem intervjuu za Pink.rs analizirala je sve ono kroz šta je prošla u 2025. godini, progovorila je o gorućim temama iz prethodne godine i otkrila nam planove za 2026.

Došlo je vreme da sumiramo 2025. godinu, po čemu ćeš je pamtiti, a šta je ono što želiš da zaboraviš?

- Pamtiću je kao godinu u kojoj sam prestala da objašnjavam sebe ljudima koji ionako ne slušaju. Godinu u kojoj sam naučila da nije svaka bitka vredna borbe — neke se dobijaju tako što se jednostavno izmakneš. A da zaboravim? Tuđe pokušaje da mi podmetnu nogu i nalepe etikete koje nikada nisu bile moje — iz zavisti, zlobe i nemoći. Sve je otpalo.

Zadnjih par godina si jedna od glavnih tema u Eliti, ove godine pogotovo, kako se boriš sa tim?

- Iskreno? Više se i ne borim. Naučila sam da tišina boli više od bilo kog odgovora. Kada si tema, znači da si bitna. A kada si stalno tema — znači da si iznad igre. Moje ime traje. Oni koji se na njega kače — smenjuju se i prolaze.

Kako sada gledaš na Maju, da li je ti je ispala prijatelj?

- Naučila sam da nisu svi ljudi izdajnici — neki su samo tačno ono što jesu, još ti i otvore oči. Samo im treba vreme da se razotkriju. E tako gledam na tu situaciju, pa videćemo kako će se do kraja pokazati. Za sada nju ništa ne krivim, on je adresa.

Trenutno te često komentariše Asminov otac, Mustafa, koliko ti smetaju njegove reči?

- Nikada nisam imala konflikt sa roditeljima partnera — poštovanje je bilo podrazumevano. Uplitanje u moj emotivni odnos ne dozvoljavam. Granice su jasne, a sad i javno definisane.

Da se vratimo na vedrije teme, gde ćeš dočekati Novu 2026. godinu?

- Tamo gde je mir — a to je luksuz za koji sam se sama izborila. Bez buke, bez lažnog sjaja — ali sa puno zahvalnosti i ljubavi. I da, daleko od drame.

Kakve planove imaš u Novoj godini, a šta je ono što si pripremila svojoj porodici za poklon?

- Planovi su ozbiljni, ali ne traže aplauz unapred. Volim da iznenadim kad je gotovo. Porodici poklanjam ono što je danas najređe: stabilnost, sigurnost i vreme kad god mogu. Sve ostalo je dekor.

Poznato je da ti mnogima ispunjavaš želje i uvek se potrudiš da spremiš sjajne poklone, a šta je ono što želiš da tebi neko pokloni, poželi?

- Ne želim poklone. Želim mir koji traje, ljubav koja se ne uzima zdravo za gotovo i ljude koji dolaze bez maske. I nikada više — da se umanjujem da bi se drugi osećali veće.

Ispred portala Pink.rs želimo ti sve najlepše u novoj godini, pre svega zdravlja i sreće, a sa tim će doći i ostalo. Kakva je tvoja poruka za kraj i čestitke?

- Svima želim zdravlje, sreću, uspeh i hrabrost da pogledaju istinu — jer istina oslobađa. Ja u novu godinu ulazim rasterećena i svoja. To je moja pobeda!

