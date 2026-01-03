TRIO FANTASTIKO: Janjuš sija poput Las Vegasa u društvu bivših devojaka! Aneli i Maja ne skidaju osneh s lica u njegovom društvu!

Prošlost ostavili u prošlosti!

Veza Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša važila je za jednu od najturbulentnijih. Mnogi su to mahom isticali i nakon njihovog raskida, ističući da je gotovo nemoguće da mu se ponovi sličan odnos, jednako turbulentan i prepun trzavica.

Onda kada su svi mislili da je Janjušević rešio da bude u samo mirnim vetama, uplovio je u emotivan odnos sa Aneli Ahmić, s kojom je imao brojna neslaganja i trzavice, te se tako i naj odnos neslavno završio.

Međutim, ono što je izazivalo veliku pažnju javnosti je i odnos Aneli i Maje, koji je prošao kroz razne faze, koje su se sastojale od žestokih svađa.

Međutim, danas je situacija sasvim drugačija, svo troje su rešili da nesuglasice ostave po strani, a njihova komunikacija je bazirana na prijateljskom odnosu.

Njih troje su nasmejani pozirali povodom novogodišnjeg editorijala portala Pink.rs, te po svemu sudeću u novu 2026. ulaze u dobrom duhu i veoma harmonično.

Autor: S.Z.