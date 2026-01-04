AKTUELNO

PRIJATELJI, ILI NEŠTO VIŠE?! Maji i Filipu popustile kočnice u NOVOGODIŠNJOJ NOĆI, da li će u 2026. Bela kuća postati bogatija za još jedan ljubavni par?! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Da li su na korak to ozvaničenja svog odnosa?!

Mnogi učesnici ''Elite 9'' od samog početka ove sezone, isticali su da Maja Marinković i Filip Đukić prikrivaju simpatije. Njihovo druženje, bilo je često na meti komentara, a sumnje da se među njima nešto događa ona je podgrejala priznanjam da joj veoma prija njegova energija.

Pored toga, Marinkovićeva mu je u nekoliko navrata zamerila to što svakog utorka ''privede'' neku cimerku u svoj krevet, aludirajući na manjak samopoštovanja. Mnogi su njen prekor povezali sa ljubomorom, te i da ga želi samo za sebe.

Da su se sumnje o njihovim emocijama obistinile govori i to da su na proslavi Nove godine ''prepustili'' jedno drugom i završili zajedno u krevetu ispod pokrivača.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Njih dvoje nisu ozvaničili njihovu vezu ni nakon poljupca, a da li je to jer jedna strana ''tvrdi pazar,'' procenite sami.

Na novogodišnjem fotografisanju portala Pink.rs, njih dvoje su nasmejani pozirali, što dosta govori i energiji kad su jedno pored drugog.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: S.Z.

