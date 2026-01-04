PRIJATELJI, ILI NEŠTO VIŠE?! Maji i Filipu popustile kočnice u NOVOGODIŠNJOJ NOĆI, da li će u 2026. Bela kuća postati bogatija za još jedan ljubavni par?! (FOTO)

Da li su na korak to ozvaničenja svog odnosa?!

Mnogi učesnici ''Elite 9'' od samog početka ove sezone, isticali su da Maja Marinković i Filip Đukić prikrivaju simpatije. Njihovo druženje, bilo je često na meti komentara, a sumnje da se među njima nešto događa ona je podgrejala priznanjam da joj veoma prija njegova energija.

Pored toga, Marinkovićeva mu je u nekoliko navrata zamerila to što svakog utorka ''privede'' neku cimerku u svoj krevet, aludirajući na manjak samopoštovanja. Mnogi su njen prekor povezali sa ljubomorom, te i da ga želi samo za sebe.

Da su se sumnje o njihovim emocijama obistinile govori i to da su na proslavi Nove godine ''prepustili'' jedno drugom i završili zajedno u krevetu ispod pokrivača.

Njih dvoje nisu ozvaničili njihovu vezu ni nakon poljupca, a da li je to jer jedna strana ''tvrdi pazar,'' procenite sami.

Na novogodišnjem fotografisanju portala Pink.rs, njih dvoje su nasmejani pozirali, što dosta govori i energiji kad su jedno pored drugog.

