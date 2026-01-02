Bebica stvarno nikad nije čuo za dostojanstvo: Teodora ga oterala u tri lepe, on počeo da je cmače! (VIDEO)

Ni gram dostojanstva nema!
Teodora Delić sve vreme je vikala na Nenada Macanovića Bebica i jednom prilikom ga je i opsovala, dok je on zauzvrat počeo da je ljubi.
- Ne trebaš da se nerviraš - rekao je Bebica.
- Šta ja sad tebi da kažem? Deset puta sam ti lepo rekla - rekla je Teodora.
- Ajde lepo mi reci - rekao je Bebica.
- Nemoj kad te oteram u tri p*čke materine da me pitaš da ti lepo kažem - rekla je Teodora.
- Ništa te ne čujem kad se dereš - rekao je Bebica.
- Ajde ćao - rekla je Teodora.
Autor: N.Panić