Bebica stvarno nikad nije čuo za dostojanstvo: Teodora ga oterala u tri lepe, on počeo da je cmače! (VIDEO)

Ni gram dostojanstva nema!

Teodora Delić sve vreme je vikala na Nenada Macanovića Bebica i jednom prilikom ga je i opsovala, dok je on zauzvrat počeo da je ljubi.

- Ne trebaš da se nerviraš - rekao je Bebica.

- Šta ja sad tebi da kažem? Deset puta sam ti lepo rekla - rekla je Teodora.

- Ajde lepo mi reci - rekao je Bebica.

- Nemoj kad te oteram u tri p*čke materine da me pitaš da ti lepo kažem - rekla je Teodora.

- Ništa te ne čujem kad se dereš - rekao je Bebica.

- Ajde ćao - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić