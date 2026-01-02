AKTUELNO

Zadruga

Bebica stvarno nikad nije čuo za dostojanstvo: Teodora ga oterala u tri lepe, on počeo da je cmače! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ni gram dostojanstva nema!

Teodora Delić sve vreme je vikala na Nenada Macanovića Bebica i jednom prilikom ga je i opsovala, dok je on zauzvrat počeo da je ljubi.

pročitajte još

Krenulo zagrevanje za novu akciju: Maja i Filip zapalili plesni podijum! (VIDEO)

- Ne trebaš da se nerviraš - rekao je Bebica.

- Šta ja sad tebi da kažem? Deset puta sam ti lepo rekla - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde lepo mi reci - rekao je Bebica.

pročitajte još

Nije bio utorak nego Nova godina: Maja se naoštrila na rat sa celom kućom, traži opravdanje za vrelu akciju sa Đukićem! (VIDEO)

- Nemoj kad te oteram u tri p*čke materine da me pitaš da ti lepo kažem - rekla je Teodora.

- Ništa te ne čujem kad se dereš - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde ćao - rekla je Teodora.

pročitajte još

Napravio si mi pakao: Maja ne dolazi sebi posle vrele noći sa Filipom, on jedva čeka da je gaze za stolom! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Šok nad šokovima: Janjuš, nakon što je Aneli abortirala njegovo dete, nastavlja da brani bivšu ženu! Smatra da je sa pravom tužila Ahmićevu! (VIDEO)

Zadruga

Slomila se od ponižavanja i blamiranja: Mimas pala u postelju tuge! (VIDEO)

Zadruga

Ovo je već težak blam: Anđela obasipa Gastoza poljupcima i dodirima, on kao da je od kamena, ni da je pogleda! (VIDEO)

Zadruga

Zašto bih ja imala empatiju prema njima, kad je oni prema meni nemaju: Anđela Šparavalo nikad surovija prema roditeljima, priznala da posle rijalitija

Zadruga

ON SE NADA POMIRENJU, ONA GA KULIRA: Bebica nikad srećniji zbog Teodorinog izlaganja tokom Nominacija, ponovo pokušao da je POLJUBI (VIDEO)

Zadruga

SMRDI TI IZ USTA: Teodora i Bebica ponižavaju jedno drugo, ne prestaju da se časte uvredama! (VIDEO)