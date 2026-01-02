AKTUELNO

Zadruga

Nemoj da se foliraš: Janjuš ne skida ruke sa Aneli, raskrinkao je pred kamerama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stara ljubav zaborava nema!

Marko Janjušević Janjuš sedeo je u pušionici sa Aneli Ahmić i sve vreme je dodirivao, a ona se pravila da joj to smeta i terala ga da prestane.

Totalno ludilo u Eliti: Janjuš poveo vozić kroz Belu kuću, takmičari se do jutra zabavljaju! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Normalno se ponašaj. Janjuše, šamar ću da ti opalim - govorila je Aneli.

- Dođi da ti kažem neštom, pa celu noć si me grlila. J*bem ti majku folirantsku, što si folirant? Grliš me celu noć, a sad govoriš da se maknem. Nemoj da se foliraš - pričao je Janjuš.

Krenulo zagrevanje za novu akciju: Maja i Filip zapalili plesni podijum! (VIDEO)

- Unormali se - nastavila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

