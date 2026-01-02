AKTUELNO

Zadruga

Drama trese imanje: Haos zbog navodnog poljupca Uroša i Bore, Stanić raspalio paljbu po Anastasiji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Obezbeđenje moralo da reaguje!

Na imanju u Šimanovcima nastao je opšti haos nakon što je Anastasija Brčić rekla da se Bora Santana ljubio sa Urošem Stanićem. Bora je odmah otišao da pita Uroša da li je on pokrenuo tu priču, a Stanić je onda raspalio paljbu po Anastasiji.

- Znaš šta izmišljaju? Da sam te poljubio na blic - rekao je Terza.

pročitajte još

Ludilo ušlo u Boru Santanu: Urnebesan performans, ovako nešto još niste videli do sad! (VIDEO)

- Ne - dodao je Uroš.

- To je Anastasija rekla - umešala se Sandra Todić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je to rekla i rekao je Dača - rekao je Bora.

- Alo k*rvo, šta te boli k*rac da li je mene Bora ljubio? Nemoj ja da ti se nakačim na kičmu. Ja se Boro sa tobom nisam ljubio nego sam rekao da si me tri puta pljunuo u usta. Neka mi se ona nap*ši k*rca. Dr*ljetino, nemoj da ti se nakačim. P*čka ti smrdi - govorio je Stanić.

pročitajte još

Znaš šta je radila... Aneli želi da zna sve detalje haosa Anđela i Anite, on razvezao jezik! (VIDEO)

- Ljubi te brat - dobacio je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ratno stanje u kazinu: Mina i Bebica žestoko ratuju, Alibaba skočio u njenu zaštitu! (VIDEO)

Zadruga

Nervni slom Sanje Grujić: Urliče i lomi zbog Marka, opšti karambol u cik zore! (VIDEO)

Domaći

JANJUŠ PROKLJUČAO OD BESA: Karambol u Eliti, Aneli ga unakazila: Idi kući svojoj ženi! (VIDEO)

Domaći

LUTKICA MOJA JE NAJZAD SVOJA! Đedović urnisao Aneli i Luku posle večerašnjeg karambola: On je oprao Bebicu, a ona je poslednji TALOG LJUDSKOG DRUŠTVA!

Domaći

HAOS EPSKIH RAZMERA! Ša prebacio loptu na Uroša, PLJUŠTE UVREDE na sve strane, Stanić ga MATIRAO: Idi IZVINI SE Stanislavu! (VIDEO)

Domaći

Aneli je Lukin SADISTA! Biljana Vujović van sebe zbog sinovljevih novih poniženja: Ovo je DIJAGNOZA!