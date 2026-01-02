Drama trese imanje: Haos zbog navodnog poljupca Uroša i Bore, Stanić raspalio paljbu po Anastasiji! (VIDEO)

Obezbeđenje moralo da reaguje!

Na imanju u Šimanovcima nastao je opšti haos nakon što je Anastasija Brčić rekla da se Bora Santana ljubio sa Urošem Stanićem. Bora je odmah otišao da pita Uroša da li je on pokrenuo tu priču, a Stanić je onda raspalio paljbu po Anastasiji.

- Znaš šta izmišljaju? Da sam te poljubio na blic - rekao je Terza.

- Ne - dodao je Uroš.

- To je Anastasija rekla - umešala se Sandra Todić.

- Ona je to rekla i rekao je Dača - rekao je Bora.

- Alo k*rvo, šta te boli k*rac da li je mene Bora ljubio? Nemoj ja da ti se nakačim na kičmu. Ja se Boro sa tobom nisam ljubio nego sam rekao da si me tri puta pljunuo u usta. Neka mi se ona nap*ši k*rca. Dr*ljetino, nemoj da ti se nakačim. P*čka ti smrdi - govorio je Stanić.

- Ljubi te brat - dobacio je Bora.

Autor: A. Nikolić