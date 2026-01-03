ZAKLELA MI SE U SINOVE DOK SU TRAJALE REKLAME... Đedović za Pink.rs otkrio šta se dešavalo iza kulisa sa Zoricom Marković, a za Milicu i Terzu uveren da još nisu raskrstili emotivno

Izneo sve javno!

Marko Đedović našao se sinoć u ulozi člana stručnog žirija na novogodišnjoj Elitoviziji, a sad je za Pink.rs sumirao utiske. Naime, on se osvrnuo na sinoćnje suočavanje sa Zoricom Marković, ali i na žestok sukob Milice Veličković i Borislava Terzića Terze.

- Što se Zorice tiče ništa nisam ni očekivao drugačije, uvek je bila licemer i prevrtljiva, a kad dođe na "kanal" odmah se prevrće priča kako ona to nikada ne bi rekla, ni uradila. Videli ste i sami više puta sam i ja želeo raspravu da čujem šta ima, ali ona nije htela i povlačila se jer me zanimalo kakav ona to problem ima sa mnom, zaklela mi se u sinove dok su trajale reklame da nema nikakav problem sa mnom i da nije mislila ma mene, pa kad je otišla u Imaginarijum kažu nešto dobacivala i mrmljala sebi u bradu. Kako kaže naš narod: ''NIJE ME BRIGA STO MI PRIČAJU IZA LEĐA, BITNO JE DA KAD SE OKRENEM ĆUTE'' - rekao je Đedović za Pink.rs, a potom se osvrnuo na Milica i Terzu:

- Što se Milice i Terze tiče ostavili su mi utisak para koji još nije emotivno raščistio svoj odnos najiskrenije, kao da ljubomorišu a onda pričaju o detetu. Nisam se puno mešao i dao oko tih uvreda, ali sam morao da kažem Terzi da za Milicu ne može da kaže da je loša majka jer zaista nije jako brine o detetu, sve ostalo on njoj, ona njemu i treba sami su se birali, pa neka izvole, samo za majčinstvo sam se umešao, jer nije tako kao što kaže... Milica je dobra majka - poručio je Marko.

Autor: S. Z.