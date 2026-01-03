AKTUELNO

Zadruga

Važno pismo Velikog šefa: Takmičari dobili novi zadatak, haos u najavi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vreme je da daju svoj sud!

Veliki šef poslao je važno pismo na adresu Bele kuće koje je pročitao ovonedeljni vođa Asmin Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Elito, sinoć je održana Elitovizija. Čestitamo pobednicima, ali moramo da pohvalimo sve i kažem da se većina potrudila. Sad ćete da birate najbolji i najgori nastup, a možete da se odlučite samo za jedan koji će biti najbolji, kao i jedan koji je bio najgori. Kao što znate za sebe ne možete da glasate. Neophodno je da navedete šta je na vas ostavilo najjači utisak. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

