Razvezao jezik: Bora očitao lekciju Aniti i Luki, pa dao Terzi vetar u leđa zbog sukoba sa Ivanom! (VIDEO)

Ne štedi nikog!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak od Velikog šega da glasaju za najgori i najbolji nastup sa sinoćne novogodišnje "Elitovizije".

- Matora, Dragana, Ivan i Pečenica su razvalili i ja sam baš đuskala sve vreme, a takođe su mi otrkiće Milosava i Joca. Boginja, Todićka i Sale Luks su isto razvalili, ali mi je nabolji nastup bio od Filipa, Zorice i Sare. Nisu mi se svidele Vanja, Dušica, Anastasija i Sunčica, mislim da ste izabrale Modelsice da bi bilo bolje, a ovako nije bilo usklađeno - govorila je Maja.

- Luka, šta si ti sebi dozvolio... Razumem da si bio u zatvoru, pa ona maska. Anita je na sceni ludilo, a ja ću da vas dovedem do prvog i drugog mesta ove godine i to vam obećavam, ali u ispadanju u finalu. Niste bili dobri, a od vas se dosta očekuje. Trebalo je pošto imate energiju i možete da budete bolje... Ja vama ništa loše ne kažem, neću vas ni da izaberem jer ima gorih od vas, a to su ove četiri devojke. Vas četiri imate toliko energije, a niste izabrale pesmu koje znate. Vi sad napadate svi Dušicu, a ona je bila u tom spotu, pa je predložila tu pesmu. Za najbolji nastup ću da izaberem Ministarke i mog drugu Acu Pejovića. Oni su stvarno izgledali dobro. Posle tvoja rasprava, palo je i bio bi još bolji da nisi znao šta te očekuje. Za mene je najveći utisak Asmin, on je imao najmanju ulogu, a bio je najsmešniji u onom odelu - pričao je Janjuš.

- Šta da kažem o Filipu koji je pokazao ono što najbolje zna. On nije razmišlajo o tekstu i pokazao je kako treba da se biraju pesme. Mene je posebno oduševio Joca Rajić. Neću da spominjem stare takmičare jer se od nas uvek očekuje, a Jovan je pokazao od novih da može da se izabere pesma i bude se ono što jesi. Što se tiče najgoreg nastupa neću isto da izvajam nove... Anita, ja nisam u svađi sa vama, ali od vas se to očekuje i ti si iskusna ovde. Ljudi koji vas gotive i prate očekuju da budete dobri. Luka može da izvede pesmu koju zna. Ja razumem da je Anita birala pesmu, a da je on ispoštovao. Na mene su Terza i Milica ostavili najveći utisak. Ja sam dobar sa Milicom, ali moram da budem realan da me je to iznerviralo i potreslo. Ja se nadam da ćeš da odeš na krštenje, bar u crkvu - govorio je Bora.

Autor: A. Nikolić