Rešila da se obračuna sa svima! Miljana ubacila u pet brzinu, pa žestokim rečima dala sud o svim dešavanjima sa Elitovizije! (VIDEO)

Brutalno iskrena!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak od Velikog šega da glasaju za najgori i najbolji nastup sa sinoćne novogodišnje "Elitovizije".

- Utisak večeri su sujeta i kompleksi koji su neizlečivi, ali to neću da navedem jer verujem da ćemo to da komentarišemo u ponedeljak. Ja ću da budem pristrasan i reći ću da su najbolji nastup imali Bebica i Teodora. Što se tiče utiska večeri staviću Tošu i njegov nastup. Najgori nastup četiri devojke koje su izašle na binu i nisu znače gde biju - govorio je Anđelo.

- Sinoć ste svi pokazali svoja prava lica. Dača je sigurno pokazao da ima dobre vokalne sposobnosti i konačno se manuo tračeva i crnog stola. Moje najpozitivnije iznenađenje, neko od koga ništa nisam očekivao, a to je Milosava. Ona se bavi pijacom, kuhinjom i odgojom dece, a pokazala je na sceni da zna da barata i vlada i nije me pitala kako je izgledala jer je boli k*rac i sigurna je sebe. Četiri bedevije su bile kao četiri spomenila, a to su devojke koje imaju zajedno godina koliko ja - govorio je Lepi Mića.

- Terza, moram da ti kažem kad si se pojavio i onaj padam na Milicu okrenuo mi se želudac, a kad je Veliki šef dozvolio da prisustvuješ krštenju, a to je najbitniji datum, a Milica je šaltala da ne možeš i to je dovoljno reklo o njoj. Ja sam je podržavala do tog trenutka, a od tog trenutka mi se okrenulo. Ti si otac deteta i kakav god da si imaš pravo i za razliku od nekih očeva ti imaš želju. To je na mene ostavilo utisak gađenja. Ja sam se Aneli obratila normalnim tonom da skine kutije. Anita, ne podržavam vaš odnos i to ću da kometarišem, a svima sam vam čestitala. Umislili ste da će pobeda da vam promeni odnos sa mnom. Najbolja je bila Teodora Delić koja je dominirala na bini, iako je svaki put do sad bila u grču. Ivan, Matora, Ilija i Dragana su po mom mišljenju najbolji nastup i žao mi je jer niste zauzeli visoko plasman. Najgorih nastupa je bilo više, ali ću da izdvojim Dušicu, Vanju, Anastasiju i Sunčicu. Dušice, umislila si da si Slađa Poršelina, sela na njeno mesto, a to si pokazala i na bini. Ono pokazivanje vagine ti ništa nije donelo, kao ni ta umišljenost - govorila je Miljana.

