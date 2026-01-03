AKTUELNO

Zadruga

Sevaju varnice: Maja i Filip ne prestaju da se peckaju, Dača im doliva ulje na vatru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne skidaju osmeh s lica!

Maja Marinković i Filip Đukić žestoko su se peckali zbog akcije koju su imali u utorak, a Danilo Dača Virijević sve vreme dolivao je ulje na vatru.

- Ti si prevarant koji se išlifovao - rekla je Maja.

Napeto do samog kraja: Elitovizija izazvala opštu pometnju u Beloj kući, Alibaba pokazao koliko je sujetan na Filipa Đukića! (VIDEO)

- Ti si isto prevarantkinja. Mogu da kažem da si najveća blamolina - dodao je Dača.

- Imaš lažno samopouzdanje, rekao sam ti to u krevetu - govorio je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si srećan? Ti sad cvetaš, vidi šta si mi uradio. Smešno ti je, a? - dodala je Maja.

Nije im do interesa deteta nego do sujete i kompleksa: Bebica žestoko udario na Terzu i Milicu! (VIDEO)

- Čuj ti, ja ti kriv - rekao je Đukić.

- Šareni, priznaj emocije prema Maji - govorio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

