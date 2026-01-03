Sevaju varnice: Maja i Filip ne prestaju da se peckaju, Dača im doliva ulje na vatru! (VIDEO)

Ne skidaju osmeh s lica!
Maja Marinković i Filip Đukić žestoko su se peckali zbog akcije koju su imali u utorak, a Danilo Dača Virijević sve vreme dolivao je ulje na vatru.
- Ti si prevarant koji se išlifovao - rekla je Maja.
- Ti si isto prevarantkinja. Mogu da kažem da si najveća blamolina - dodao je Dača.
- Imaš lažno samopouzdanje, rekao sam ti to u krevetu - govorio je Filip.
- Je l' si srećan? Ti sad cvetaš, vidi šta si mi uradio. Smešno ti je, a? - dodala je Maja.
- Čuj ti, ja ti kriv - rekao je Đukić.
- Šareni, priznaj emocije prema Maji - govorio je Dača.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić