Konačno! Đukić otkrio da gaji simpatije prema Maji, evo da li će ući u vezu (VIDEO)

Iskreni do koske!

Naredno pitanje Anđelo Ranković postavio je Miljani Kulić.

- Imam pitanje za Miljanu Kulić. Da li si rekla Bori na novinarima: "Je*em ti sve ono, znaš ti koje" - pitao je Anđelo.

- Da. Evo, objasniću. Istina je. Kada smo išli na kapiju, Bora je bio nervozan. Tu smo se pokoškali, ti si izmislio da si mi gurao prst u va*inu. Ja sam se vratila i rekla sam ti: "Je*em ti ono, znaš ti koje" - rekla je Miljana.

- Nisi mislila na osobu - rekao je Anđelo.

- Pitanje za Filipa Đukića. Nova godina je bila, šta se dogodilo 31. decembra na prvi između tebe i Maje u rehabu - pitala je Miljana.

- Nismo u vezi, ono što se desilo je verovatno rezultat svega onoga što smo se suzdržavali. Izgleda da ste bili u pravu, ne kažem da smo zaljubljeni, ali postoji neka energija, privlačnost i strast. Ništa, ljubili smo se...Što se tiče veze, nismo u vezi, ja mogu da kažem neke moje razloge i zbog čega. Da je Maja ušlam prvi put u rijaliti, ušao bih sa njom u vezu, ali pošto znam kakva je ona u vezi, mislim da je mnogo posesivna i ljubomorna, pa i razmažena, mislim da mi ne bismo mogli da spojimo sedam dana. U daunu sam, ništa nije za pohvalu šta sam radio. Kada su me pitali da li bi ušao ponovo u rijaliti, rekao sam da ne bih, jer nemam ništa novo da ponudim. Saznao sam da mi ni pesma nije prošla, ni ona devojka što sam je spominjao, ni od nje nema ništa - rekao je Đukić.

- Nema šta, nema izvlačenja, desilo se šta se desilo. Naravno da postoji privlačnost - rekla je Maja.

- Maja ništa nije degutantno uradila, nego tebi ne odgovara da Maja bude sa Filipom, jer hoćeš da Maja bude sa Asminom. Meni je drago da je Maja odabrala Filipa, samo Filip nema herca i mu*a. Maja je odlepila za Filipom i samo je on zanima - rekao je Stanić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić