AKTUELNO

Zadruga

Čovek je j*bao ćerku svog druga: Takmičari sve više pljuju Đukića zbog vrele akcije s Majom, ona bleda kao krpa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Unakazili ga!

U toku je emisija ''Igra istine'', a Filip Đukić zamolio je Daču Virijevića da iznese detalje njihovog razgovora o Maji.

- Dačo, molim te reci šta sam rekao u Odabranima - rekao je Đukić.

pročitajte još

Sve su čule da pozdravljam devojku napolju: Đukiću pala roletna i zaurlao na bivše šeme, ne može da veruje koliko su maloumne! (VIDEO)

- Rekao je da privlačnost s Majom ne može da se uporedi ni s jednom devojkom. Ono što je fascinantno je da je on na dan Nove godine saznao da nema ništa od devojke napolju, pa je to veče završio s Majom - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi znamo da se oni dva meseca muvaju, a prave nas budalama kao da smo mi glupi - rekla je Iva.

- Janjuše je l' misliš da se Maja ponizila? - upitala je Boginja.

pročitajte još

Izdala i Anu sada?! Zorica dokazala da je ispala DUPLJAK, Kačavenda obrisala ponovo patos s Ćurčićevom i Markovićkom: Obe ste iste stvari pričale... (

- Ja ću sada da kažem da znam da su Maja i
Đukić imali s*ks na Zlatiboru i to nikad ne bih rekao da oni nisu imali opet sad. Totalno je druga vrsta odnosa Filipa i Maje i Filipa i njegovih devojaka ovde koje nije poznavao. Filip je jako dobar sa Takijem, zato ovo ima težinu. Loš si potez napravio što nisi ušao u vezu, nisi trebao da imaš ništa s njom ovde već si samo sebi napravio brigu. Maja je sve negde pitala šta da kaže, a ti trebaš s njim da porazgovaraš jer ste vi to uradili. Odrasli ste ljudi i prošli ste mnogo stvari. Ja te neću napadati, ali si ti ponižavala sve Filipove devojke - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ga ne osuđujete? Čovek je j*bao ćerku svog druga - rekao je Alibaba.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farma

Haos! Sneža Kušadasi dobila jaje u glavu, Peca poludeo zbog ovog čina, evo ko je krivac (VIDEO)

Zadruga

Malu k*rvu, nema ko te nije j*bao: Luka izvređao Draganu kao nikad, Matora zapenila i zaletela se na njega! (VIDEO)

Zadruga

Manijače, ti si psihopata: Alibaba priznao Maji da je ljubomoran zbog nje i Đukića, ona ga oduvala! (VIDEO)

Zadruga

On je matirao sam sebe: Takmičari ubeđeni da Alibaba nije otišao u izolaciju zbog emocija prema Aneli, ona zaurlala iz petnih žila! (VIDEO)

Zadruga

Ne bih ga poželela ni za komšiju: Sofija britkim jezikom Bebicu zakucala za dno, takmičari mu se sve više rugaju! (VIDEO)

Zadruga

Više nema nazad! Luka i Anita smišljaju kako da se operu od vrele akcije, odlučili da zataškaju sve (VIDEO)