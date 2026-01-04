Čovek je j*bao ćerku svog druga: Takmičari sve više pljuju Đukića zbog vrele akcije s Majom, ona bleda kao krpa! (VIDEO)

U toku je emisija ''Igra istine'', a Filip Đukić zamolio je Daču Virijevića da iznese detalje njihovog razgovora o Maji.

- Dačo, molim te reci šta sam rekao u Odabranima - rekao je Đukić.

- Rekao je da privlačnost s Majom ne može da se uporedi ni s jednom devojkom. Ono što je fascinantno je da je on na dan Nove godine saznao da nema ništa od devojke napolju, pa je to veče završio s Majom - rekao je Dača.

- Mi znamo da se oni dva meseca muvaju, a prave nas budalama kao da smo mi glupi - rekla je Iva.

- Janjuše je l' misliš da se Maja ponizila? - upitala je Boginja.

- Ja ću sada da kažem da znam da su Maja i

Đukić imali s*ks na Zlatiboru i to nikad ne bih rekao da oni nisu imali opet sad. Totalno je druga vrsta odnosa Filipa i Maje i Filipa i njegovih devojaka ovde koje nije poznavao. Filip je jako dobar sa Takijem, zato ovo ima težinu. Loš si potez napravio što nisi ušao u vezu, nisi trebao da imaš ništa s njom ovde već si samo sebi napravio brigu. Maja je sve negde pitala šta da kaže, a ti trebaš s njim da porazgovaraš jer ste vi to uradili. Odrasli ste ljudi i prošli ste mnogo stvari. Ja te neću napadati, ali si ti ponižavala sve Filipove devojke - rekao je Janjuš.

- Kako ga ne osuđujete? Čovek je j*bao ćerku svog druga - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić