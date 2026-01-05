To me je više iznerviralo nego ovo: Maja priznala zbog kog poteza Filipa Đukića je najviše poludela! (VIDEO)

AKTUELNO

Maja Marinković u kući Odabranih pričala je sa Borom Santanom o svom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Naravno da postoji strast, privlačnost i sviđanje, pa ne bih tek tako legla sa nekim. Desilo se to i napolju. Da li sam dužna da polažem račune i delim intimu? Šta ima treća osoba da zna moju intimu? To za Anitu nije bilo potrebno. Rekla sam da drugi ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, pa nisam ja bogom dana da niko ne sme reč da mi kaže. Nisam ja bauk da ne mgu ljudi reč da mi kažu. Trpi mačko kad hoćeš da se j*beš i da ti bude lepo. Rekla sam i za to što se plaši veze sa mnom da svi znaju da ja nisam normalna. Ne treba nikog siliti, ali nisam baš očekivala da će to tako da bude - govorila je Maja.

- Je l' te pitao šta ćete dalje? - pitao je Bora.

- Pa ne znam, videćemo. Ne može da se pobegne od istine. Da li je lepo pričati intimu trećoj osobi? Pa naravno da nije jer to nisu kodeksi. Šta ima Anita da zna šta se dešavalo između njega i mene? - govorila je Maja.

- On se izleteo pijan - dodao je Santana.

- Rekao mi je juče da je ispao indijanac i da nije u redu. Ja sam rekla da je sad najlakše da ja ispitujem Daču sa kim je on bio, ali šta mene to interesuje? Ja to ne volim i to nije fer. Ja sam sad rekla jer se to desilo, pa pričamo istinu do kraja - dodala je ona.

- Kad je ova već rekla trebalo je da ga nap*šiš i da priznaš i sve da sasečeš - rekao je Bora.

- Bilo mi je neprijatno. Šta ima bilo ko da zna sa kim se ja viđam napolju? Pitam li ja druge šta rade napolju? Ajde da se ne lažemo. Mene je to više iznerviralo nego ovo. Neću da vičem da smo se ljubili i da ispadnem debil, nego ću da priznam - pričala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

