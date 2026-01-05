Tvoja mama je flertovala sa mnom i ZABORAVILA BEBU! Asmin uništio Hanu i njenu majku, ona pobesnela! (VIDEO)

Svi su se smejali.

Asmin Durdžić, ovonedeljni vođa, dao je mali budžet Vanji Živić, te je isprozivao.

- Mileni nisi ispala prijatelj. Ni ti ni Žana nemate priču, furate tu priču da si bila sa njenim bivšim mužem, napravile ste lažnu priču, da si preko sestre dobila tajne poruke - rekao je Asmin.

- Milena mi jeste prijatelj, ona meni ne zamera - pravdala se Vanja i nastavila:

- Ona zna da je o tebi nemam lepo mišljenje, ona to zna. Čuli smo se napolju, ali prvo mišljenje o tebi je ono pravo.

- Nerio za tebe mali budžet, ti si ušao da rešavaš problem, ali praviš drugo dete, a ni prvo nisi obezbedio, za Hanu isto važi kao za Neria. Tvoja mama je krenula da flertuje, zaboravila bebu da ponese, blam, krenula kući, zaboravila bebu u Eliti - rekao je Asmin.

- Nije bilo tako, ja sam držala dete - pravdala se Hana.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.