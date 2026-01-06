Žestok sukob Zorice i Kačavende trese Belu kuću: Dolazak Ane Ćurčić izazvao lavinu haosa, pljušte teške prozivke! (VIDEO)

Ne smiruju se!

U toku je emisija "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o poseti Ane Ćurčić, a nakon što je Milena Kačavenda rekla sve što je imala o tome, reč je dobila i Zorica Marković.

- Ne pada mi na pamet, a neće me ni taj Đedović kojeg sam poštovala i kom se nikad nisam zaklela u decu, niko nije vredan njemu, a pogotovo za Anu Ćurčić. Đedoviću, lažeš kao pas. Ja čak ni ne znam da on ne podnosi Anu. Ja sam uz Anu bila iskreno, a nakon toga su priče bile pare, kreme i lažni verenici. Ja sam otišla da radim svoj posao, imala nastupe i držali restorane. Jedina priča je bila da smo Aca Bulić i ja trebali da otvorimo restoran. On je mene pitao da to držim ili da radimo zajedno, videli smo se par puta nakon toga, a meni je taj objekat bio ogroman. Ja nisam ušla da štitim interes Ane Ćurčić - govorila je Zorica.

- Kako te nije sramota da potvrđuješ Anine priče i govoriš da Srđan Kačavenda piše loše za Anu, a njen sin je ovde sve to demantovao? Vi se bavite bolesnim radnjama - dodao je Dača.

- Dete, porasti, menjaš priču. Ja sam rekla o Mileni da mislim da najgore, a ne zbog Ane - rekla je Zorica.

- Nikad to nisi rekla. Naš sukob je počeo u pola 5 kad mi je rekla da sam Lolićka i da promenim prezime - pričala je Milena.

- To nema veze sa Anom Ćurčić. Ana i ja smo se videle četiri ili pet puta, čule se telefonom. Ja kad sam rekla da o njoj imam loše mišljenje kao o učesniku za sedmicu i osmicu, odvratna mi je bila zbog svih ljudi koje je ovde gazila - govorila je Zorica.

- Pričali su da je Zorica strah i trepet, a vidimo jednu lignju na garnituri. Ti sa tri stenta i ja smo dobre drugarice i možemo da razmenimo iskustva - rekla je Kačavenda.

- NJih dve su iste iz tih njihovih života kao što čujemo... Ja kad sam joj rekla Lolić ili Lalić - dodala je pevačica.

- Kako možeš da kažeš da sam ista kao tvoja drugarica kad za mene kažeš da sam alkohičarka i da me ceo grad ne podnosi? Je l' i za nju to misliš? - pitala je Milena.

- Ne mislim. Vi samo koristite Đedovića i p*šite mu k*rac. Jedite g*vna i ti i on. Ti si svoje ovde pokazala za tri godine i više nema šta - rekla je Zorica.

- Ona je govorila da sam kopija Ane Ćurčić - nastavila je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić