SVE JE JASNO: Najdraži čestitali Aleksandri Jakšić rođendan, evo da li su pomenuli njen odnos sa Janjušem! (VIDEO)

Čestitke i pozdravi!

Aleksandra Jakšić danas slavi svoj rođendan. Ona je nakon što su svi gosti stigli u Dubiozu pročitala čestitke od dragih ljudi.

- Aleks, sređan ti rođendan, Badnji dan i Božić. Ne dozvoli da ti neko kvari dan. Vole te brat i sestra iz Čikaga - glasila je čestitka.

- Vole te i ljube tvoje tetke. Uživaj i budi nam srećna - glasila je naredna čestitka.

- Maki moj, nedostaješ nam. Kao majka, drug i prijatelj. Volimo te Saša i ja neizmerno, ali tu su baba i deda, s toliko ljubavi, da ćeš to podneti još par meseci. Znaš kako se mi šalimo, pa će nam super pasti i ljubav tetke i teče - glasila je čestitka Aleksandrine porodice.

Autor: S.Z.