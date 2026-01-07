SVI NA PINK! Vreme je da se otkriju NAPAMETNIJI učesnici 'Elite 9!' Upravo počinje KVIZ ZNANJA!

Ne menjajte kanal, zabava je zagarantovana samo na kanalu televizije ''Pink!''

Voditelj Darko Tanasijević večeras će u Belu kuću ući s posebnim povodom. Učesnici Elite definitivno ni ne slute da će večeras neko od njih dobiti titulu najpametnijeg učesnika.

S obozirom na to da se svakodnevno među takmičarima najgledanijeg rijalitija svih vrmena vodi polemika ko je pametniji, večeras je pravi trenutak da pokazu kakvo je njihovo znanje.

Ne menjajte kanal, jer će ovo biti jedna veoma uzbudljiva noć, a učesnicima sigurno neće biti lako!

Autor: S.Z.