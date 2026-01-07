Filip šokirao učesnike: Uložio poslednji atom snage da tačno odgovori na pitanja, evo na čemu je pao (VIDEO)

Ovome se niste nadali!
Sledeći učesnik koji je pokazao svoje znanje bio je Filip Đukić.
- Koje godine je preminuo Fidel Kastro? - glasilo je pitanje, a tačan odgovor je bio 2016. godine, što Filip nije tačno odgovorio.
- Kako je Patricija Guči došla do toga da izabere boje za logo? - glasilo je pitanje, a tačan odgovor je bio da joj je rekla gatara, što Filip nije tačno odgovorio.
- Senida u svojoj pesmi peva o o bicepsima, mišićima ili tegovimna? - glasilo je pitanje na koje je Filip tačno odgovorio.
Naredni takmičar bio je Bora Santana.
- Koji je oficijalni jezik države Pakistan? - glasilo je pitanje, na koje Bora nije tačno odgovorio.
- Kome pripada pesma "Beograd"? - glasilo je pitanje na koje je Bora tačno odgovorio.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić