Filip šokirao učesnike: Uložio poslednji atom snage da tačno odgovori na pitanja, evo na čemu je pao (VIDEO)

Sledeći učesnik koji je pokazao svoje znanje bio je Filip Đukić.

- Koje godine je preminuo Fidel Kastro? - glasilo je pitanje, a tačan odgovor je bio 2016. godine, što Filip nije tačno odgovorio.

- Kako je Patricija Guči došla do toga da izabere boje za logo? - glasilo je pitanje, a tačan odgovor je bio da joj je rekla gatara, što Filip nije tačno odgovorio.

- Senida u svojoj pesmi peva o o bicepsima, mišićima ili tegovimna? - glasilo je pitanje na koje je Filip tačno odgovorio.

Naredni takmičar bio je Bora Santana.

- Koji je oficijalni jezik države Pakistan? - glasilo je pitanje, na koje Bora nije tačno odgovorio.

- Kome pripada pesma "Beograd"? - glasilo je pitanje na koje je Bora tačno odgovorio.

