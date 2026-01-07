AKTUELNO

Zadruga

Biće ljuta borba u finalu! Luka i Kačavenda izdominirali, svima popadale vilice zbog njihove brzine odgovaranja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Ivana Marinković, kako bi odgovarao na svoja pitanja u okviru "Kviza znanja".

- Koji je glavni grad Kine? - glasilo je pitanje na koje je Ivan tačno odgovorio.

- Koliko država ima na svetu? - glasilo je pitanje na koje nije taćno odgovorio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najveći glavni grad bivše Jugoslavije je? - glasilo je pitanje na koje je Ivan tačno odgovorio.

Sledeća je odgovarala Anita Stanojlović.

- Ko je otkrio Ameriku? - glasilo je pitanje na koje je Anita tačno odgovorila.

- Kako se preziva pomoćnik Šerlok Homsa? - glasilo je pitanje na koje nije tačno odgovorila.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredna je odgovarala Milana Kačavenda.

- Izraz "potemkinova sela" koristi se za šta? - glasilo je pitanje na koje je Milena tačno odgovorila.

- Sinagoga je čiji hram? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorila.

- Kokakola, malrbolo i? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovoreno.

Foto: TV Pink Printscreen

Luka Vujović je sledeći odgovarao na svoja pitanja.

- Jedini evropski diznilend se nalazi u? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorio.

- Hemijski znak za zlato je? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorio.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

