Biće ljuta borba u finalu! Luka i Kačavenda izdominirali, svima popadale vilice zbog njihove brzine odgovaranja (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Ivana Marinković, kako bi odgovarao na svoja pitanja u okviru "Kviza znanja".
- Koji je glavni grad Kine? - glasilo je pitanje na koje je Ivan tačno odgovorio.
- Koliko država ima na svetu? - glasilo je pitanje na koje nije taćno odgovorio.
- Najveći glavni grad bivše Jugoslavije je? - glasilo je pitanje na koje je Ivan tačno odgovorio.
Sledeća je odgovarala Anita Stanojlović.
- Ko je otkrio Ameriku? - glasilo je pitanje na koje je Anita tačno odgovorila.
- Kako se preziva pomoćnik Šerlok Homsa? - glasilo je pitanje na koje nije tačno odgovorila.
Naredna je odgovarala Milana Kačavenda.
- Izraz "potemkinova sela" koristi se za šta? - glasilo je pitanje na koje je Milena tačno odgovorila.
- Sinagoga je čiji hram? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorila.
- Kokakola, malrbolo i? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovoreno.
Luka Vujović je sledeći odgovarao na svoja pitanja.
- Jedini evropski diznilend se nalazi u? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorio.
- Hemijski znak za zlato je? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorio.
Autor: A.Anđić