Kakav blam! Zorica ne zna gde živi Deda Mraz, ali zato zna Kačavendino devojačko prezime (VIDEO)

Hit!

Naredno pitanje voditelj Darko Tanasijević postavio je Milosavi Pravilović.

- Šta je maestral - glasilo je pitanje, na koje Milosava nije dala tačan odgovor, što je "vetar".

- Giros je specijalitet koje kuhinje - glasilo je pitanje, na koje je Filip dao tačan odgovor, a to je "grčke".

- Gde se koristi pak - glasilo je pitanje, a Nerio je dao tačan odgovor, što je "hokej".

- Kako se zove tehnika lepljenja raznobojnih papira - glasilo je pitanje, a Uroš nije tačno odgovorio na to pitanje, što je "kolaž".

- U kojoj zemlji se tradicionalno nose klompe - glasilo je pitanje, a Maja je tačno odgovorila na pitanje, što je "Holandija".

- U muzeju "Madam Tisou" izložene su - glasilo je pitanje, na koje je Aneli dala tačan odgovor, a to je "voštane figure".

- Nauka o biljkama zove se - glasilo je pitanje, a Matora je tačno odgovorila na pitanje, što je "botanika".

- Kako se zove slika na zidu najčešće u crkvama - glasilo je pitanje, na koje Asmin nije odgovorio tačno, a to je "freska".

- Odakle je Deda Mraz - glasilo je pitanje, a Zorica nije dala tačan odgovor, što je "Laponija".

Autor: Nikola Žugić