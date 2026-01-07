AKTUELNO

LJUBAV JE U VEZDUHU: Viktorovi roditelji poslali Mini specijalan pozdrav, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Presrećna!

Naredni koji je pročitao ćestitku od svojih najdražih ljudi bio je Sale Luks.

- Srećan Božić. Vole te tvoji mama i tata - glasila je čestitka.

- Hvala mami i tati, sve je okej - kazao je Luks.

Naredni je čestitku pročitao Viktor Gagić.

- Srećan Božić, Viktore. Želimo ti zdravlja i istrajnosti. Ne brini se, sve je u najboljem redu. Odličan si u svakom pogledu. Pozdravi puno sve učesnike, a posebno Minu. Aneli puno pozdravi - glasila je Viktorova čestitka.

