LJUBAV JE U VEZDUHU: Viktorovi roditelji poslali Mini specijalan pozdrav, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Presrećna!
Naredni koji je pročitao ćestitku od svojih najdražih ljudi bio je Sale Luks.
- Srećan Božić. Vole te tvoji mama i tata - glasila je čestitka.
- Hvala mami i tati, sve je okej - kazao je Luks.
Naredni je čestitku pročitao Viktor Gagić.
- Srećan Božić, Viktore. Želimo ti zdravlja i istrajnosti. Ne brini se, sve je u najboljem redu. Odličan si u svakom pogledu. Pozdravi puno sve učesnike, a posebno Minu. Aneli puno pozdravi - glasila je Viktorova čestitka.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.