Sledeći koji je pročitao svoje čestitke bio je Ilija Pečenica.
-Sine srećan ti Božić, da provedeš ovaj dan u miru - glasila je čestitka od Ilijine porodice.
- Srećan Božić mojoj porodici, mojim kumovima i prijateljima - rekao je Ilija.
Naredna koja je dobila čestitke od najmilijih bila je Milosava Pravilović.
- Mama, srećan Božić tebi i ukućanima. Baba je dobro, ali moraš da brineš o svom zdravlju da bi i ona bila dobro. Nemoj da praviš gluposti zbog kojih ćeš se kajati. Imaš pozdrave od mene, Anastasije i Milovana - glasilo je pismo od Aleksandre Nikolić.
- Milosava, srećan Božić tebi i ukućana. Jedva čekam da se vidimo i nemoj ništa brinuti, kući je sve u redu - glasilo je pismo od Milosavine mame Nade.
Autor: A.Anđić