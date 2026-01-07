AKTUELNO

Nemoj da praviš gluposti zbog kojih ćeš da se kaješ: Aleksandra Nikolić jasno skrenula pažnju Milosavi na ponašanje, a zbog reči svoje majke doživela olakšanje (VIDEO)

Laknulo joj!

Sledeći koji je pročitao svoje čestitke bio je Ilija Pečenica.

-Sine srećan ti Božić, da provedeš ovaj dan u miru - glasila je čestitka od Ilijine porodice.

Prekinula tišinu: Stigao sud od Sofijine majke, evo da li je konačno podržala pomirenje svoje ćerke i Terze! Janićijevićeva zbog ovog poteza doživela

Foto: TV Pink Printscreen

- Srećan Božić mojoj porodici, mojim kumovima i prijateljima - rekao je Ilija.

Naredna koja je dobila čestitke od najmilijih bila je Milosava Pravilović.

- Mama, srećan Božić tebi i ukućanima. Baba je dobro, ali moraš da brineš o svom zdravlju da bi i ona bila dobro. Nemoj da praviš gluposti zbog kojih ćeš se kajati. Imaš pozdrave od mene, Anastasije i Milovana - glasilo je pismo od Aleksandre Nikolić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milosava, srećan Božić tebi i ukućana. Jedva čekam da se vidimo i nemoj ništa brinuti, kući je sve u redu - glasilo je pismo od Milosavine mame Nade.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

