VIDITE ŠTA BOBANAC RADI! Vanja skočila od sreće kad je videla poklone, a evo šta joj je majka poručila! (VIDEO)

Obradovala se.

Danas se u "Eliti 9" proslavlja rođendan Vanje Živić, a svi učesnici su otišli u Dubiozu gde će se slavlje i održati.

- Jao koliko poklona, sigurno je Bobanac poslao, vidi Bobanac šta radi - rekla je Vanja kad je videla trpezu i poklone.

Dača Virijević uzeo je da joj pročita poruke i čestitke koje je dobila.

- Ovi dani neka te podsete koliko si posebna, veruj u sebe. Budi prisutna i sigurna zapamti da se ne moraš nikome pokazati. Mama je uz tebe veruje u tebe, voli te majka puno - pisalo je u pismu njene majke.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

