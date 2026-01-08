AKTUELNO

Zadruga

Ja sam uvek bila tu za tebe... LETI PERJE U PABU, Jakšićka i Milan se posvađali! Razlog je banalan! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neće više da se druže.

Nakon proslave rođendana Vanje Živić, došlo je do svađe između Milana Stojičkovića i Aleksandre Jakšić. Milan nije želeo da joj donese hranu sa rođendana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja svakome ponesem, a ti meni nisi htela da doneseš - istakao je Milan.

- Sad kao ne mogu da ti ponesem, ti mene kad nešto pitaš ja sam uvek tu za tebe, važi, važi, zato me ništa ne pitaš i ja tebe ništa ne pitam - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nema problema, mnogo ste me ugrozili, ne znam kako ću da spavam sad - rekao je Milan.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

