Ne štede reči! Luka progovorio o emocijama prema Aniti, Maja žestoko prekorila Đukića zbog odavanja tajne: Ja ne krivim Anitu, krivim njega jer... (VIDEO)

Isplivava sve na videlo!

Voditeljka Maša Mihailović sledeće pitanje pročitala je Luki Vujoviću.

- Možeš li nam reći na kom su nivou emocije tvoje prema Aniti - glasilo je pitanje.

- Šta god da kažem, biću iskren...Da, sviđa mi se Anita, stvorio sam neku vrstu emocija. Opisao sam da stvarno dobijam ono što nisam dobijao dugo, a to je neka pažnja, privrženost muškarcu - rekao je Luka.

- To je šala da me voli, počela sam i ja njemu da uzvraćam. Priča mi da je odlepio i da je zaljubljen - rekla je Anita.

- Ma nije me sramota, rekao sam da mi je prelepo sa njom - rekao je Vujović.

- Vezala sam se, znači mi, to sam i rekla kod Drveta...Ne znam da li je zaljubljen, to je malo teža reč i korak do ljubavi, ali da mi je lepo i da mi prija, ne bi mi bilo svejedno da se odvojimo - rekla je Anita.

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Kako sada nećeš vezu, kada si Filipa turirala da te prizna za devojku, inače ćeš mu haos napraviti - glasilo je pitanje.

- Ne želim vezu. Mi imamo taj način šale, dobacivanja i peckalica, ali ne vidim sebe u vezi. Nema potrebe da se sada nešto forsira, moje veze su bile prave - rekla je Maja.

- Da, neću komentarisati Maju kako ću druge, ako zaista oseća ovo što je rekla, neka se drži tog stava. Ovde sve i svašta rade, nema šta nisu uradili u svojim pokvarenim životima, a sada se kačimo za jednu se*s aferu - rekla je Sofija.

- Ima možda pravo da je ne dira, kao što sam ja rekao za Terzu, ali šta je sa ostalima?! Majo, super radiš, ona je gora od tebe - rekao je Janjuš.

- Nisam ja to uradila tek tako sada...To se desilo i napolju, ali kada neko potencira vezu, ja se povlačim, neću opterećenje! - rekla je Maja.

Sledeće pitanje bilo je za Maju i Filipa Đukića.

- Da li smatrate da Anita zaslužuje vaše izvinjenje jer ste priznali sve zbog čega ste nju pravili lažovom - glasilo je pitanje.

- Izvinjenje?! Hm, pa ne znam, nije trebala to da koristi u svađi sa Majom. Ona je mene izdala, ne Maju - rekao je Đukić.

- Ali Filipe, Maja je nju ponižavala zbog afere s tobom - dobacio je Asmin.

- Ne smatram da treba, jer koga šta briga šta mi radimo napolju?! Ja to krivim Filipa, naša intima je naša intima, šta ima kome da priča?! Kome sam dužna da polažem svoje račune?! - rekla je Maja.

Autor: Nikola Žugić