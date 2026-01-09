Izvukli keca iz rukava: Teodora i Bebica servirali paklenu osvetu Sofiju Janićijević, niko nije znao šta je Terzi radila iza leđa! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju maratonsku svađu Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebica zbog Filipa Đukića.

- Sve je počelo oko čestitke jer sam nametao da je baci. To je trajalo sat pre ovoga i sat posle ovoga. Ovo je trajalo dok nisam našao adekvatnu rečenicu. Ona ne voli da joj pričam šta će da radi i oko toga se najčešće posvađamo. Ja to posmatram i pratim, počeo sam da gledam sve i svaki njen pogled se sad meri. Ja oko toga stroga vodim računa i gledam u pod da sebe ne bih dovodio u neku situaciju. Ja njoj često kažem da vodi računa, a ona to ne voli i onda izbije svađa - govorio je Bebica.

- Iskreno, ovo izgleda odvratno i baš onako kako nas Ivan Marinković opisuje. Ja sam rekla na klipu da on prati sve i gleda, a ja sam to rekla da ne želim jer ako se pomirio treba da mi veruje. Nemoj da se miriš ako mi ne veruješ. Kažu ako smo mirni da se ne volimo, evo volimo se. Problem je krenuo oko čestitke, a onda se javila - dodala je Teodora.

- Ovo je ljubav koju treba da podržimo, a Dragana i ja ne znamo da iskažemo ovak emocije. Da li ti je jasno? Mi smo zato fejk, a ovo je prava ljubav i za ovo se treba boriti. Bebica je svakim danom sve lepši i zgodniji, a plašim se da će palačinka da se okrene i da će Bebicu neko da otme - govorila je Sofija.

- Milane, ko te je nahranio za Novu godinu i ko ti je stavio kuglicu u usta? - pitao je Bebica.

- Jeste, stavila mi je kuglicu u usta i to je to - rekao je Milan.

- Da li je moguće da ovi ljudi ćute? Ja da sam nekog nahranila haos bi nastao. Uzmi Milana, to je ono što ti možeš da smuvaš - govorila je Teodora.

Autor: A. Nikolić