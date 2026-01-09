Sevaju varnice na sve strane: Žestoko prepucavanje Maje i Filipa, ne skidaju osmeh s lica! (VIDEO)

Napeto!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Maja Marinković i Danilo Dača Virijević prozivaju Filipa Đukića jer se pomirio sa Lukom Vujovićem.

- Pokušavaju da mi nametnu kako bi oni reagovali. Zagrlili smo se, počeo je da plače i rekao sam mu da iskulira, a posle se noć nastavila kako se nastavila. Nemam stav i nemam problem sa tim. Šta god da uradim ja nosim krst za to što radim. Ona ne može da mi kaće da ja ne mogu da mu oprostim jer evo vidi da mogu. Svako drugačije radi, postupa i oseća. Da smo napolju verovatno se ne bismo videli, a ni čuli. Ja sam prešao preko toga, ali nisam zaboravio - govorio je Filip.

- To veče je ponovo bio Anitin osmeh kao da je ona pobedila, a zašto se Luk sam nije sdetio da čestita? Što je slao Anitu? - pitao je Ivan.

- Ja sam bio inicijtor - rekao je Luka.

- Suština je da ili nije trebalo da zameri i da ima takvu reakciju jer je previše brzo došlo do oproštaja. Ako se nešto tako desilo nije mi logično da se tako brzo pređe preko toga i on se složio tu sa mnom - pričala je Maja.

- Ja imam problem da lako prelazim preko nekih stvari. Nama kad je bila slava i kad nismo čestitali bilo mi je teško. Nova godina, praznici, ponese sve to... Mi smo odrasli zajedno - rekao je Filip.

- Ja mislim da Filip ceni sebe, ali da nekad nema stav - dodala je Marinkovićeva.

- Ti si rekla da sam svaštoj*bem, onda ni ti nemaš stav - rekao je on.

- I ti si rekao da ti se ja ne sviđam. Ja sam se na njega naljutila jer se kladio sa mojim bivšim dečkom, kao da sam ja neki predmet i to je ružno. Filip je shvatio i izvinio mi se. Muškarac mora da ima stav - govorila je Maja.

- Bila si sa mnom iako nemam stav - dodao je Đukić.

- To nema veze sa mojim stavom. On je rekao da oprašta, a da ne zaboravlja. Upada mi u reč, e to isto mrzim kod njega. Ja ako nešto toliko zamerim mora da prođe vreme. Ja verujem da je on to osetio. Možda je on ovakav, ali to nije dobro za njega. Ja se ljutim jer on nema stav mene da zaštiti, a on ne zna sebe da zaštiti - govorila je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić