UPRAVO NA TV PINK: Nastavlja se Gledanje snimaka - Učesnici Elite ni ne slute šta ih čeka!

Sinoćna emisija "Gledanje snimaka" pomerila je sve granice i izazvala lavinu reakcija, kako u Beloj kući, tako i van iste, a sada je došlo vreme za nastavak. Milan Milošević ušetao je u Belu kuću i okupio učesnike Elite, a zbog današnjih klipova mnogima neće biti dobro!

Tokom prethodne nedelje se mnogo toga izdešavalo, svađe, raskidi, ali i pomirenja, a sada je vreme da učesnici saznaju šta su im cimeri pričali ili radili iza leđa.

Mnoge će istine i tajne izaći na videlo baš sada, zbog čega će se međuljudski odnosi u kući promeniti, kao i sam tok rijalitija. ﻿﻿

Svi odmah na Pink, počinje nastavak sinoćne emisije "Gledanje snimaka", saznajte kako će učesnici reagovati kada se budu suočili sa svojim najgorim noćnim morama!

Autor: Nikola Žugić