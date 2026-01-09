AKTUELNO

Zadruga

Ne zna gde bije! Anastasija počela da se baca po podu kad je dobila povratnu od Bore, karambol u kući (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rusvaj!

Haos između Bore Santane i Anastasije Brčić nije se zaustavljao, te su se tako orili zidovi Bele kuće.

- Ti ga maltretiraš i gradiš se na konto Bore - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boli me ku*ac za njega, za rijaliti i vaše glupe priče - urlikala je Anastasija.

- Slušaj me ti ku*vetino Vanja, što mi praviš ped*rske priče, nemoj da gledaš kako mi tvoj tata pu*i ku*ac -urlao je Bora.

- M*š, odj*i od mene, budi s kim hoćeš, ne zanima me - drala se Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ku*vetino jedna, nisam ti ja ovi tvoji, da te ispljujem ja ovde sada, da se isp*šam po tebi pi*ka ti materina - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

