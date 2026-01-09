Ipak pukla tikva?! Anita daje sve od sebe da skloni Luku, on ne popušta (VIDEO)

Šokirana!
Luka Vujović sve vreme je pokušavao da smekša Anitu Stanojlović, ali ni u tome nije uspeo.
- Lezi da spavamo, da se zagrlimo - rekao je Luka.
- Idi grli se tamo. Rekla sam ti da me pustiš - rekla je Anita.
- Neću da te pustim nikad - rekao je Luka.
- Samo probaj da me pipneš kada budem legla, kunem ti se, otići ću u pab da spavam. Ja ti nisam za spr*nju Luka. Skloni se - rekla je Anita.
- Hoćeš da idem ja u pab sad - rekao je Luka.
Autor: Nikola Žugić