Ipak pukla tikva?! Anita daje sve od sebe da skloni Luku, on ne popušta (VIDEO)

Šokirana!

Luka Vujović sve vreme je pokušavao da smekša Anitu Stanojlović, ali ni u tome nije uspeo.

- Lezi da spavamo, da se zagrlimo - rekao je Luka.

- Idi grli se tamo. Rekla sam ti da me pustiš - rekla je Anita.

- Neću da te pustim nikad - rekao je Luka.

- Samo probaj da me pipneš kada budem legla, kunem ti se, otići ću u pab da spavam. Ja ti nisam za spr*nju Luka. Skloni se - rekla je Anita.

- Hoćeš da idem ja u pab sad - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

