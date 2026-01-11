JEDVA SE SUZDRŽAVA! Luka daje sve od sebe da izignoriše Aneli u izolaciji, OVO ga je izdalo! (VIDEO)

Nije mu lako!

Aneli Ahmić i Luka Vujović jedni su od učesnika koji su ove nedelje nominovani za izbacivanje, te tako borave u izolaciji.

Dok je Aneli pričala sa Vanjom Prodanović i Ivom Stupar, Luka je večerao, a po njegovom izrazu face, moglo se primetiti da na sve moguće načine pokušava da izignoriše razgovor koji je vodila njegova bivša.

Međutim, u jednom trenutku, pogled je ''poleteo'' u njenom smeru, a da li je ovo slučajnost, ili je samo želeo, makar na trenutak da je pogleda, prosudite sami.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.