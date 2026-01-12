Trzavice u raju! Mina napala Viktora jer se petlja u Dušicine priče, nastaće haos?! (VIDEO)

Biće karambol?!

Viktor Gagić krenuo je da poljubi Minu Vrbaški, ali se ona izmakla, jer je ukazao nepoštovanje prema njoj na Mićinoj Igri istine i to pred Dušicom Đokić, njegovom bivšom.

- Idi se mešaj sa njom...Nemoj da moliš - rekla je Mina.

- Što sam ono rekao?! Iz zaj*bancije - rekao je Viktor.

- Evo kunem ti se, ne sprdam se. Što imaš potrebu da se ubacuješ tu?! Još ti meni govoriš: "Što si ti došla ovde?! Što slušaš, šta te zanima?" - rekla je Mina.

- Si ti ozbiljna - pitao je Viktor.

- Bezveze je - rekla je Mina.

- Bilo je i tvoje što si prepričavala - rekao je Viktor.

- Ti si bio u vezi s njom (Dušica), šta se petljaš, nije ti mesto tamo...To je isto kao da se ja sada petljam nekom drugom (Terza i Sofija) - rekla je Mina.

- Jeste, pipao je, dža*ao je dole - rekao je Dača.

- Sada dolazi na isto ono što si pričala za sanjanje. Sada sam rekao, ono što je on sanjao, što si pričala po kući - rekao je Viktor.

- To si trebao tada da zameriš, nemoj sada da mi radiš ovo. Naravno da ću da ti zamerim jer mi to radiš pred svima i nije jednom da si rekao, nego ponavljaš - rekla je Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić