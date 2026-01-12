AKTUELNO

Zadruga

Palo pomirenje! Luka i Anita u igri mačke i miša, nisu odoleli jedno drugom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svađa kratkog daha!

Luka Vujović sačekao je Anitu Stanojlović da dođe do kreveta, pa joj je tako prišao da je poljubi. Nakon toga, Anita je nastavila da besni na njega zbog njegovog ponašanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Njih dvoje upali su u još jednu kratku raspravu, ali ipak nisu uspeli da odole jedno drugome, pa su se tako ipak na kraju pomirili, dok su se jurili oko kreveta i igrali "mačke i miša".

Foto: TV Pink Printscreen

Kako će ovaj odnos teći na dalje, ne preostaje nam ništa drugo, nego da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

