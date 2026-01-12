Palo pomirenje! Luka i Anita u igri mačke i miša, nisu odoleli jedno drugom (VIDEO)

Svađa kratkog daha!

Luka Vujović sačekao je Anitu Stanojlović da dođe do kreveta, pa joj je tako prišao da je poljubi. Nakon toga, Anita je nastavila da besni na njega zbog njegovog ponašanja.

Njih dvoje upali su u još jednu kratku raspravu, ali ipak nisu uspeli da odole jedno drugome, pa su se tako ipak na kraju pomirili, dok su se jurili oko kreveta i igrali "mačke i miša".

Kako će ovaj odnos teći na dalje, ne preostaje nam ništa drugo, nego da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić