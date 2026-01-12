Šok!
Mina Vrbaški i Viktor Gagić nastavili su svoju raspravu, koja je nastala zbog njegovog komentarisanja problema Dušice Đokić.
- Neka bude ovog puta da si ti za sve u pravu - rekla je Mina.
- Je l' ti mene zaje*avaš? - upitao je Viktor.
- Ne, uopšte se ne za*ebavam - kazala je Mina.
- Tvoj problem je jer problem sa mnom ne rešavaš sa mnom, nego sa drugima. Poštovanje je važno - rekao je Viktor.
- Ako ćemo o poštovanju, onda nemaš šta da se mešaš u život svoje bivše(Dušice). Nisam ti prećutala ništa, rekla sam ti odmah šta mi veoma smeta - kazala je Mina.
Autor: S.Z.