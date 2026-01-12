NE USPEVAJU DA PRONAĐU ZAJEDNIČIKI JEZIK: Viktor zatražio od Mine da porazgovaraju u problemima u vezi, njoj prekipelo zbog njegovog mešanja ljubavne jade Dušice Đokić! (VIDEO)

Šok!

Mina Vrbaški i Viktor Gagić nastavili su svoju raspravu, koja je nastala zbog njegovog komentarisanja problema Dušice Đokić.

- Neka bude ovog puta da si ti za sve u pravu - rekla je Mina.

- Je l' ti mene zaje*avaš? - upitao je Viktor.

- Ne, uopšte se ne za*ebavam - kazala je Mina.

- Tvoj problem je jer problem sa mnom ne rešavaš sa mnom, nego sa drugima. Poštovanje je važno - rekao je Viktor.

- Ako ćemo o poštovanju, onda nemaš šta da se mešaš u život svoje bivše(Dušice). Nisam ti prećutala ništa, rekla sam ti odmah šta mi veoma smeta - kazala je Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.