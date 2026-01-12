ŽVAĆU VAS SUJETA I KOMPLEKSI! Jovana advokatica ubacila u petu brzinu, rešeta sve redom i ne staje! (VIDEO)

Nema pošteđenih.

Jovana Mitić advokatica sledeći mali budžet dala je Filipu Đukiću.

- Da nema tvoje razuzdanosti, bio bi mi najkompletniji muškarac ovde jer si jako lepo vaspitan. Ti si bio veoma odlučan na početku i rekao sve kako jeste, a devojke ako to znaju, a žele neka izvole - rekla je Jovana.

Nakon toga ona je srednji budžet dala Viktoru Gagiću.

- Srednji budžet za Viktora, mi imamo fenomelan odnos još od karantina, posebno mi je drag, manje se družimo otkako si u vezi, ali to je prirodno. Uvek od mene imaš zagrljaj i lepu reč jer si izuzetan momak, mentalno si mnogo ispred ljudi koji mogu da ti budu roditelji. Veliko bravo za svaku majku, jer majke vaspitavaju decu, želim ti sve najlepše - rekla je advokatica.

- Dačo, mali budžet za tebe naravno. Znam da vam idem na živce, ali danas ćete morati da me slušate, prvi put imam priliku da pričam, što budete uljudniji, to će duže trajati. Mali budžet za Daču, bez obzira što se naš odnos promenio, sad imamo vrlo korektan odnos, posle četiri dana mog boravka ovde ti si mi izrekao sijaset uvreda, žvaću vas sujeta i kompleksi... Dačo ti si mi rekao sve ono što si mi rekao, to tebi ne priliči, razumela bih da si imao neki konflikt sa mnom, ali ja nisam ničim izazvala da mi to kažeš. Drugi put si mi rekao k*rvo, a ti mene ne poznaješ. Možete da kažete da sam isključiva, drsta, asocijalna, ali da mi kažete k*rvo... Zaista, ja se stidim čemu se smejem, ali šta da radim kad mi smešno, ja nikome nisam ništa zaboravila - rekla je Jovana.

Autor: R.L.