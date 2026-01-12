Prekipelo mu: Janjuš poludeo zbog Jovaninog odugovlačenja sastanka, pale ozbiljne prozivke! (VIDEO)

Haos!

U toku je ''Podela budžeta'' Jovane Mitić, a ona je naredni budžet dala sebi.

- Srednji budžet ću dati sebi. Da ovo nisu pare Velikog šefa, sebi bih dala milione. Ja sam ovde doživela sve i svašta zato što sam rekla da sam advokatica - rekla je Jovana, ali je Janjuš prekinuo:

- Koga boli k*rac ko si ti i šta si? Šta je sa tobom, pričaš o nama, a ne o sebi - rekao je Janjuš.

- Ko te j*be bre? Imaš da slušaš o meni, ja sam vođa - rekla je ona.

- Boli nas k*rac bre ko si ti. Držiš nas ovde šest sati - rekao je Janjuš.

- Ko si bre ti? Jedan propali košarkaš koji je mene i Jakšićku ucenjivao da ne smemo da komentarišemo Kačavendu da ne bi lagao o nama - rekla je Jovana.

- Pali - rekao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić